Blake Lively e Ryan Reynolds si sono vaccinati

(Di giovedì 1 aprile 2021) Blake Lively e Ryan Reynolds, con la manica alzata a scoprire la spalla, si sono fatti immortalare durante la prima vaccinazione Covid-19, pubblicando su Instagram le rispettive foto. «Trovatevi qualcuno che vi guardi come io guardo l’eroica infermiera che mi sta vaccinando», ha scritto la Serena Van der Woodsen di Gossip Girl, senza riuscire ad eguagliare il marito in ironia e capacità comica. Reynolds, che sui propri social network ha abituato il pubblico ad alcuni tra i commenti più divertenti di cui un attore sia capace, è riuscito in tre sole parole ad ammiccare ai complottisti, liquidandone le strampalate teorie.