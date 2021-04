Black Sea: il vero sottomarino del film ha un nome intrigante (Di giovedì 1 aprile 2021) Il sottomarino utilizzato per le riprese di Black Sea ha un nome piuttosto intrigante, secondo quanto dichiarato dal regista del film in un'intervista. Black Sea è un thriller del 2014 diretto da Kevin Macdonald, scritto da Dennis Kelly e interpretato da Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn e David Threlfall. Secondo quanto dichiarato dal regista il sottomarino utilizzato per le riprese del film ha un nome (e una storia) piuttosto intrigante. Durante un'intervista Macdonald ha dichiarato che il sottomarino utilizzato durante le riprese della pellicola si chiama U-475 Black Widow, si tratta di un ex sottomarino sovietico, classe Foxtrot, ormeggiato nel fiume Medway a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilutilizzato per le riprese diSea ha unpiuttosto, secondo quanto dichiarato dal regista delin un'intervista.Sea è un thriller del 2014 diretto da Kevin Macdonald, scritto da Dennis Kelly e interpretato da Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn e David Threlfall. Secondo quanto dichiarato dal regista ilutilizzato per le riprese delha un(e una storia) piuttosto. Durante un'intervista Macdonald ha dichiarato che ilutilizzato durante le riprese della pellicola si chiama U-475Widow, si tratta di un exsovietico, classe Foxtrot, ormeggiato nel fiume Medway a ...

