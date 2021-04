Birmania: altri 15 morti, bilancio vittime sale a 536 (Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno altri 15 morti sono stati registrati ieri in Birmania, un dato che porta il totale delle vittime dall'inizio delle proteste anti golpe ad ameno 536: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Almeno15sono stati registrati ieri in, un dato che porta il totale delledall'inizio delle proteste anti golpe ad ameno 536: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ...

