Bimbo adottato all’estero da coppia gay, sì alla trascrizione in Italia (Di giovedì 1 aprile 2021) Se all’estero viene ratificata l’adozione di un bambino da parte di una coppia di genitori dello stesso sesso, il provvedimento può essere trascritto anche in Italia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Se all’estero viene ratificata l’adozione di un bambino da parte di una coppia di genitori dello stesso sesso, il provvedimento può essere trascritto anche in Italia.

