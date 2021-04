Belen Rodriguez stilista come Chiara Ferragni: il nuovo progetto (Di giovedì 1 aprile 2021) E' in arrivo la sua secondogenita e nonostante il suo stato di gravidanza Belen Rodriguez non si ferma nel lavoro, tanto che l'indiscrezione del momento la vede in procinto di coprire il ruolo di stilista per un noto brand. Si tratta di un progetto nuovo per la modella argentina, che la renderà diretta rivale di un'altra influencer di successo quale è Chiara Ferragni. Belen Roriguez sulle orme di Chiara Ferragni Stando alle ultime storie postate sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez debutterà molto presto come designer per una linea targata Original Marines e pensata per bebé. Il noto brand ha infatti deciso di collaborare con la modella argentina per la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 aprile 2021) E' in arrivo la sua secondogenita e nonostante il suo stato di gravidanzanon si ferma nel lavoro, tanto che l'indiscrezione del momento la vede in procinto di coprire il ruolo diper un noto brand. Si tratta di unper la modella argentina, che la renderà diretta rivale di un'altra influencer di successo quale èRoriguez sulle orme diStando alle ultime storie postate sul suo profilo Instagram,debutterà molto prestodesigner per una linea targata Original Marines e pensata per bebé. Il noto brand ha infatti deciso di collaborare con la modella argentina per la ...

Advertising

zazoomblog : Selvaggia Lucarelli cacciata da Belen Rodriguez: l’indiscrezione in diretta - #Selvaggia #Lucarelli #cacciata… - blogtivvu : Quando Belen Rodriguez cacciò Selvaggia Lucarelli e Gianni Morandi dal suo ristorante: parla Jonathan - Eda______Serkan : RT @Angela46176831: RIBADISCO. IO SONO BELEN MARIA RODRIGUEZ SIGNORE DAMMI LA PAZIENZA! - infoitcultura : Fabrizio Corona, nel giorno del compleanno il messaggio della madre di Belén Rodriguez: Veronica Cozzani scrive a C… - Angela46176831 : Non c'è chimica.. Non sono persone di successo.. Non emozionano.. Il mondo è piatto.. Io sono belen Maria Rodriguez… -