Becciu | il Papa ha celebrato con me la messa in coena Domini

Advertising

gvecchi : Vaticano, a sorpresa Papa Francesco celebra messa a casa del cardinale Becciu - ThMichelet : RT @FarodiRoma: Papa Francesco concelebra con il cardinale Giovanni Angelo Becciu - Marco_europa : RT @FrancescoGrana: Il Papa ha celebrato questo pomeriggio, intorno alle 17,30, la messa in Coena Domini nella cappella dell’appartamento p… - FrancoisVayne : RT @FarodiRoma: Papa Francesco concelebra con il cardinale Giovanni Angelo Becciu - FrancoisVayne : RT @tempoweb: Papa Francesco celebra la messa con Angelo Becciu #papafrancesco #angelobecciu #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Becciu Papa

Da allora sono filtrate dal Vaticano le notizie relative ad un paio di telefonate del. Nel tribunale vaticano non è stato ancora aperto alcun processo. Ilha sostituitoale ...Ilaveva licenziatolo scorso 24 settembre dall'incarico di prefetto della congregazione delle Cause dei santi, togliendogli contestualmente i diritti legati al cardinalato. Per il ...Roma, 1 aprile 2021 - Papa Francesco ha ha celebrato la Messa in Coena Domini nella cappella dell'appartamento privato del cardinale Angelo Becciu nel palazzo del Sant'Uffizio. La celebrazione si è sv ...CITTÀ DEL VATICANO. Papa Francesco ha celebrato questo pomeriggio, introno alle 17,30, la Messa in Coena Domini nella cappella dell'appartamento privato del cardinale Angelo Becciu nel palazzo del San ...