Beautiful | anticipazioni italiane | BILL di nuovo attratto da BROOKE?

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 1 aprile 2021) Anon si può mai stare del tutto tranquilli sul versante amoroso: anche se accantonati, certi rapporti passati riemergono infatti prepotentemente, proprio come accadrà a quello traSpencer (Don Diamont) eLogan (Katherine Kelly Lang) nelle prossime puntatedella soap. Scopriamo dunque su quali direzioni vireranno le storyline future…, news:vuole recuperare con Ridge ma Quinn… Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alledi, sapete già chefarà il possibile per recuperare il suo matrimonio con Ridge (Thorsten Kaye) ma troverà un ostacolo in Quinn Fuller (Rena Sofer) nel momento in cui apprenderà di alcuni baci che ci sono stati tra il suo uomo e ...