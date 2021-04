Beautiful anticipazioni | il piano di Thomas funziona | Hope e Liam ko

(Di giovedì 1 aprile 2021) Come andranno a finire le cose tradopo che la ragazza lo ha visto mentre baciava Steffy? Un bacio che neppure Spencer si aspettava visto che tra lui e la mamma della piccola Kelly c’è solo un bel rapporto di amicizia…E inveceha saputo mettere il suo zampino, anche in questa occasione. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata didi domani, 2 aprile 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà adesso a Los Angeles? Facciamo il punto della situazione:ha ottenuto quello che voleva.ha visto Steffy ebaciarsi e ovviamente è rimasta basita. Fino a poche ore prima, il suo compagno le aveva chiesto di ...

Qui la trama completa diScopriamo tutte lesettimanali didal 29 marzo al 4 aprile 2021 Una Vita: Ledella puntata di oggi 1° aprile 2021 Nella ...: Thomas assiste al litigio da lontano Nel frattempo da dietro la siepe, Thomas gongola vedendo i due litigare, mentre prova pietà per la debole sorella, Steffy , che tenta in ...Beautiful, soap opera americana presente in Tv dagli anni 90, non smette di appassionare il pubblico con le sue avvincenti trame e colpi di scena. Le anticipazioni da Oltreoceano annunciano ...Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Daydreamer per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 1° aprile 2021 ...