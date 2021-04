Beatrice Marchetti | dalle passerelle a L’Isola dei Famosi | chi è la nuova naufraga

(Di giovedì 1 aprile 2021)è una delle naufraghe della 15esima edizione dedei, che viene condotta da Ilary Blasi. Non si sa molto sulla sua vita, ma la partecipazione al programma le farà guadagnare sicuramente molta visibilità, anche se la sua carriera sembra già ben avviata, soprattutto nell’ambito della moda. Cerchiamo quindi di capire meglio chi sia laconcorrente del reality., l’inizio della carrieraviene da Zone, un piccolo paese in provincia di Brescia. Ora ha 25 anni, ma la sua carriera inizia quando è ancora giovanissima. Nel 2013, infatti, lascia la sua città natale per trasferirsi a Milano. Lì intraprende la strada della modella. All’età di 16 anni, dopo aver ...

