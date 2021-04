Bassetti: “Italiani devono andare in vacanza e ci andranno. Riaprire gli stadi” (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – “Secondo me gli Italiani in vacanza ci vanno, ci vanno eccome, e bisogna Riaprire gli stadi, sono sicuri“: parola di Matteo Bassetti. “In vacanza ci devono andare – dice l’infettivologo -, lo dobbiamo ai cittadini, dubbi sulle vacanze per questa estate non ne ho. Le vacanze si faranno, certamente non credo che andremo in spiaggia con la mascherina”. Bassetti, che è contrario alle chiusure, “inutili con le varianti”, esprime ottimismo perché confida nel piano vaccini. Il ritorno alla normalità “dipende dai vaccini. Se entro l’estate riusciamo a vaccinare tutte le persone anziane e una parte consistente dei più giovani, già questa estate potremmo passare un periodo un po’ più tranquillo“. Intervenuto ai microfoni di Rai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – “Secondo me gliinci vanno, ci vanno eccome, e bisognagli, sono sicuri“: parola di Matteo. “Inci– dice l’infettivologo -, lo dobbiamo ai cittadini, dubbi sulle vacanze per questa estate non ne ho. Le vacanze si faranno, certamente non credo che andremo in spiaggia con la mascherina”., che è contrario alle chiusure, “inutili con le varianti”, esprime ottimismo perché confida nel piano vaccini. Il ritorno alla normalità “dipende dai vaccini. Se entro l’estate riusciamo a vaccinare tutte le persone anziane e una parte consistente dei più giovani, già questa estate potremmo passare un periodo un po’ più tranquillo“. Intervenuto ai microfoni di Rai ...

