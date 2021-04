Bassetti: «Ecco chi può curarsi coi monoclonali». E attacca la “vecchia” campagna vaccinale di Conte (Di giovedì 1 aprile 2021) Matteo Bassetti è “molto soddisfatto” del risultato della terapia con i monoclonali. “Siamo partiti in grande stile”. Matteo Bassetti parla del successo ottenuto dall’uso degli anticorpi monoclonali contro il Covid. In collegamento con Tagadà il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova non nasconde la sua soddisfazione: «Sono molto Contento, abbiamo tantissime richieste di pazienti che vogliono accedere a questa cura». «Ma chi può ricevere gli anticorpi?». Chiede Tiziana Panella, conduttrice di La7. Può accedere al trattamento chi si trova “in una forma medio-lieve di malattia”, ossia «entro tre giorni dalla positività del tampone o entro dieci giorni dai primi sintomi». Ma soprattutto, puntualizza Bassetti: «Se sono anziani, immunodepressi e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Matteoè “molto soddisfatto” del risultato della terapia con i. “Siamo partiti in grande stile”. Matteoparla del successo ottenuto dall’uso degli anticorpicontro il Covid. In collegamento con Tagadà il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova non nasconde la sua soddisfazione: «Sono moltonto, abbiamo tantissime richieste di pazienti che vogliono accedere a questa cura». «Ma chi può ricevere gli anticorpi?». Chiede Tiziana Panella, conduttrice di La7. Può accedere al trattamento chi si trova “in una forma medio-lieve di malattia”, ossia «entro tre giorni dalla positività del tampone o entro dieci giorni dai primi sintomi». Ma soprattutto, puntualizza: «Se sono anziani, immunodepressi e ...

