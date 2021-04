Basket: Olimpia Milano, è fatal overtime ad Atene. Il Panathinaikos rimonta da -20 nella penultima di stagione regolare di Eurolega (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Panathinaikos, in maniera del tutto inattesa nelle modalità, diventa la terza squadra di Eurolega a raccogliere il bottino pieno contro l’Olimpia Milano. I verdi di Grecia battono la squadra di Ettore Messina per 86-83 all’overtime dopo aver avuto uno svantaggio anche di venti punti. A tal proposito, 17 sono quelli di Mario Hezonja, l’uomo del destino, e 16 quelli di Ben Bentil; dall’altra parte 15 di Vladimir Micov e 13 di Kevin Punter. Il destino definitivo milanese nei playoff, anche a seguito dei contemporanei risultati, si definirà la settimana prossima in casa contro l’Anadolu Efes. Primo quarto che comincia con il graffio della coppia LeDay-Punter per l’Olimpia, che scappa via in meno di cinque minuti sul 4-14 in uno degli scenari più irreali del Basket ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Il, in maniera del tutto inattesa nelle modalità, diventa la terza squadra dia raccogliere il bottino pieno contro l’. I verdi di Grecia battono la squadra di Ettore Messina per 86-83 all’dopo aver avuto uno svantaggio anche di venti punti. A tal proposito, 17 sono quelli di Mario Hezonja, l’uomo del destino, e 16 quelli di Ben Bentil; dall’altra parte 15 di Vladimir Micov e 13 di Kevin Punter. Il destino definitivo milanese nei playoff, anche a seguito dei contemporanei risultati, si definirà la settimana prossima in casa contro l’Anadolu Efes. Primo quarto che comincia con il graffio della coppia LeDay-Punter per l’, che scappa via in meno di cinque minuti sul 4-14 in uno degli scenari più irreali del...

