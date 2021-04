Basket | Miwa Energia | rinviato il match con il Forio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un rinvio per iltravalido per il recupero della prima giornata di campionato della Serie C Gold. Prevista per Sabato 3 Aprile, la partita è stata rimandata di comune accordo e spostata a Giovedì 29 Aprile. Pausa per le festività di Pasqua, dunque, per i cinghiali di Coach Annecchiarico che potranno godersi il riposo ma con la testa aldi Domenica 11 Aprile, giorno in cui le due squadre si incontreranno a Benevento per la prima gara del girone di ritorno. Trasferta rinviata ma le due formazioni in testa al campionato avranno comunque modo di affrontarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.