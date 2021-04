Basket, Eurolega 2020/2021: Olimpia Milano sconfitta in rimonta dal Panathinaikos (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Panathinaikos batte l’Olimpia Milano con lo score di 86-83 nella 33° giornata di regular season di Eurolega 2020/2021. I meneghini già qualificati ai playoff, hanno ceduto all’overtime contro i greci che hanno effettuato la rimonta e sono riusciti ad allungare il match riuscendo a vincerlo. RECAP – Micov e Leday provano a mettere subito in moto la serata di Milano che al time-out televisivo comanda con il punteggio di 4-12. Con il passare dei minuti gli ospiti sono sempre più in controllo e balzano sul +14 con le triple di Shields e Punter (6-20). I padroni di casa provano con le giocate di Hezonja e Nedovic a restare in scia, ma a fine quarto inseguono con il punteggio di 15-26. Ad inizio secondo periodo cresce in maniera esponenziale Tarczewski ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilbatte l’con lo score di 86-83 nella 33° giornata di regular season di. I meneghini già qualificati ai playoff, hanno ceduto all’overtime contro i greci che hanno effettuato lae sono riusciti ad allungare il match riuscendo a vincerlo. RECAP – Micov e Leday provano a mettere subito in moto la serata diche al time-out televisivo comanda con il punteggio di 4-12. Con il passare dei minuti gli ospiti sono sempre più in controllo e balzano sul +14 con le triple di Shields e Punter (6-20). I padroni di casa provano con le giocate di Hezonja e Nedovic a restare in scia, ma a fine quarto inseguono con il punteggio di 15-26. Ad inizio secondo periodo cresce in maniera esponenziale Tarczewski ...

