Basket, Champions League 2021: Sassari perde nel finale e viene eliminata (Di giovedì 1 aprile 2021) Non basta un primo quarto dominato a Sassari per restare in corsa nella Champions League 2021. Contro il Bamberg i sardi subiscono il quarto ko consecutivo, questa volta in rimonta, e sono virtualmente eliminati dal torneo. Primo quarto praticamente perfetto per Sassari, che parte subito con un gioco da tre punti di Bendzius, allunga con Gentile e dopo i primi punti del Bamberg porta il parziale iniziale sul 2-10 dopo tre minuti di gioco. I tedeschi sono fallosi e i ragazzi di Pozzecco li puniscono dalla lunetta più volte, allungando fino al 4-16, prima che la tripla di Lockhart dia un po’ di fiato ai padroni di casa. Ma Sassari non rallenta e da oltre l’arco è Stefano Gentile a portare il punteggio sul 9-23 a tre minuti dalla fine del quarto. È il solo Lockhart a tenere vivi i ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Non basta un primo quarto dominato aper restare in corsa nella. Contro il Bamberg i sardi subiscono il quarto ko consecutivo, questa volta in rimonta, e sono virtualmente eliminati dal torneo. Primo quarto praticamente perfetto per, che parte subito con un gioco da tre punti di Bendzius, allunga con Gentile e dopo i primi punti del Bamberg porta il parziale iniziale sul 2-10 dopo tre minuti di gioco. I tedeschi sono fallosi e i ragazzi di Pozzecco li puniscono dalla lunetta più volte, allungando fino al 4-16, prima che la tripla di Lockhart dia un po’ di fiato ai padroni di casa. Manon rallenta e da oltre l’arco è Stefano Gentile a portare il punteggio sul 9-23 a tre minuti dalla fine del quarto. È il solo Lockhart a tenere vivi i ...

