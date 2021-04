Barnier lascia l' Ue | l' uomo della Brexit termina il mandato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barnier lascia

ANSA Nuova Europa

Designato per la prima volta commissario europeo per le Politiche regionali nel 1999 sotto l'esecutivo guidato da Romano Prodi,è stato al servizio di Bruxelles per quattro mandati. Con la ...MOBILITÀ E VISTI Dal 1° gennaio il Regno Unitodefinitivamente l'unione doganale dell'Ue e ... Tutta un'altra cosa, come è evidente, e infatti il negoziatore europeo Michelha lamentato ...(ANSA) - BRUXELLES, 01 APR - Michel Barnier, l'uomo che ha guidato l'Unione europea nelle lunghe e complesse trattative sulla Brexit, dice addio alla Commissione europea. Al termine del suo ultimo gio ...