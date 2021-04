Bari, protesta degli ambulanti contro chiusure blocca la tangenziale (Di giovedì 1 aprile 2021) Centinaia di ambulanti si sono dati appuntamento sulla Statale 16 di Bari per manifestare contro le chiusure per la pandemia da coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). La protesta è stata organizzata all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggiofranco, bloccando la circolazione sulla tangenziale del capoluogo pugliese in direzione Sud. "Ristori da miseria" I lavoratori di fiere, sagre e feste patronali protetano contro "ristori da miseria dopo un anno di stop alle attività" a causa dell'emergenza pandemica. La manifestazione di protesta è organizzata dall'Ana, Associazione nazionale ambulanti. "Siamo allo stremo" "Ci sentiamo ormai allo stremo - dicono - , non sappiamo più cosa fare per farci ascoltare, ci ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 aprile 2021) Centinaia disi sono dati appuntamento sulla Statale 16 diper manifestareleper la pandemia da coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE). Laè stata organizzata all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggiofranco,ndo la circolazione sulladel capoluogo pugliese in direzione Sud. "Ristori da miseria" I lavoratori di fiere, sagre e feste patronali protetano"ristori da miseria dopo un anno di stop alle attività" a causa dell'emergenza pandemica. La manifestazione diè organizzata dall'Ana, Associazione nazionale. "Siamo allo stremo" "Ci sentiamo ormai allo stremo - dicono - , non sappiamo più cosa fare per farci ascoltare, ci ...

