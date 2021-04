Barbara D’Urso polemica: colpa di Angela Favolosa Cubista (Di giovedì 1 aprile 2021) Un siparietto andato in onda qualche tempo fa nello studio di Domenica Live, con Angela Favolosa Cubista come protagonista, aveva sollevato molte polemiche contro la 70enne che nei confronti della conduttrice, accusate di fare un trash degradante! Domenica scorsa Live – Non è la D’Urso è andato in onda per l’ultima volta. Il programma di Barbara, infatti, non ha ottenuto gli ascolti sperati e, come alcune indiscrezioni suggerivano Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Un siparietto andato in onda qualche tempo fa nello studio di Domenica Live, concome protagonista, aveva sollevato molte polemiche contro la 70enne che nei confronti della conduttrice, accusate di fare un trash degradante! Domenica scorsa Live – Non è laè andato in onda per l’ultima volta. Il programma di, infatti, non ha ottenuto gli ascolti sperati e, come alcune indiscrezioni suggerivano Articolo completo: dal blog SoloDonna

