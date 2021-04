Barbara D’Urso nota l’impressionante somiglianza con Maradona: “E’ come lui!” – FOTO (Di giovedì 1 aprile 2021) In diretta a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha notato una somiglianza lampante tra Maradona ed un suo erede. Di chi si tratta? Una puntata dedicata alle discussioni familiari quella andata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 aprile 2021) In diretta a Pomeriggio Cinque,hato unalampante traed un suo erede. Di chi si tratta? Una puntata dedicata alle discussioni familiari quella andata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

SabattiniAndrea : @ilriformista ...tengo famiglia... tempo tre giorni poi dalla Barbara d'Urso... - ChiaroLeo : PERCHE' NON FA SENTIRE MESSAGGI, A NE PARLIAMO SABATO, X ROVINA ???????????????XPLAGIO A FAVORE U. E. POI CHIUSE, PIANGEV… - DomenicoIppol20 : @GiuliaSalemi93 oggi alle ore 17.00 dalla Barbara D'urso hanno detto che la sua famiglia non accettano Giulia Salem… - Angelika040571 : RT @Rinascimentorom: @paolaturci In un paese normale una cantante non verrebbe scambiata per un 'maître à penser'. Ma questo è il paese dov… - dopiot : RT @Rinascimentorom: @paolaturci In un paese normale una cantante non verrebbe scambiata per un 'maître à penser'. Ma questo è il paese dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News