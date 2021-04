Banca centrale cinese, volatilità mercati continua a esporre imprese a rischi significativi (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – I rischi finanziari che il Paese ha accumulato nel corso degli anni, uniti alla volatilità che stanno attraversando i mercati finanziari globali, espone banche e imprese cinesi a significativi rischi, nonostante l’economia del dragone rosso si sia ripresa dopo la fase più acuta della pandemia. È l’avvertimento arrivato da Zou Lan, direttore del dipartimento dei mercati finanziari della Banca popolare cinese. Questi rischi vanno da “oscillazioni” nei mercati azionari e obbligazionari, a potenziali insolvenze obbligazionarie nelle società immobiliari, ha detto Zou Lan durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta CNBC. “Un piccolo numero di imprese di grandi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Ifinanziari che il Paese ha accumulato nel corso degli anni, uniti allache stanno attraversando ifinanziari globali, espone banche ecinesi a, nonostante l’economia del dragone rosso si sia ripresa dopo la fase più acuta della pandemia. È l’avvertimento arrivato da Zou Lan, direttore del dipartimento deifinanziari dellapopolare. Questivanno da “oscillazioni” neiazionari e obbligazionari, a potenziali insolvenze obbligazionarie nelle società immobiliari, ha detto Zou Lan durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta CNBC. “Un piccolo numero didi grandi ...

