Siena, 1 aprile 2021 - Erano i bulli di Siena. La Baby gang che terrorizzava i giovanissimi della città. Un gruppetto senza scrupoli che rapinava, picchiava. Incuteva paura agli adolescenti.

Ultime Notizie dalla rete : Baby gang Baby gang a Siena, inchiesta chiusa. Associazione a delinquere Siena, 1 aprile 2021 - Erano i bulli di Siena. La baby gang che terrorizzava i giovanissimi della città. Un gruppetto senza scrupoli che rapinava, picchiava. Incuteva paura agli adolescenti. La loro base? Piazza del Mercato il 'regno' incontrastato. ...

