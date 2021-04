Azione | Comune Roma e Regione Lazio trattano Municipio VI come discarica

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021)– “I cittadini del VInon possono sempre pagare le inefficienze della gestione urbana dei rifiuti. La chiusura delladi Roccasecca avra’effetto diretto un aumento dei rifiuti conferiti nell’impianto di Rocca Cencia, e questo proprio alla vigilia delle festivita’ pasquali, quando i rifiuti aumentano esponenzialmente. Questa situe’ inaccettabile anche per le condizioni in cui versa l’impianto stesso”. Lo dichiara in una nota Michela Berti, referente per il VIdidi, il partito di Carlo Calenda. “Ricordiamo infatti che dall’estate 2020 Rocca Cencia continua a operare sotto il custode giudiziario in seguito alla messa sotto sequestro- sottolinea Berti- La tecnologia sulla quale si basa questo ...