Autostrade | consorzio con Cdp presenta offerta finale ad Atlantia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ilcon a capo Cdp hato al’ultimaper acquisire il controllo di Aspi, con una quota dell’88,06 per cento. ROMA – Ora la palla passa a. Ilformato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, infatti, ha inviato l’al al termine dei rispettivi processi deliberativi. La proposta perIlcon a capo Cassa depositi e prestiti ha affinato alcuni punti rispetto a quanto era stato trasmesso lo scorso 24 febbraio. In sintesi, gli offerenti puntano all’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta dainper l’Italia, ...

... per l'acquisto della partecipazione, pari all'88,06%, detenuta da Atlantia inper l'... Ilritiene che tale offerta debba essere valutata positivamente da Atlantia e dai suoi ...'Ilformato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and ... per l'acquisto della partecipazione, pari all' 88,06%, detenuta da Atlantia in...La tanto attesa offerta su Autostrade per l'Italia (Aspi) da parte del consorzio guidato da CDP adesso c'è. Un'intesa che rappresenta, secondo gli acquirenti, "un significativo avvicinamento rispetto ...Dopo lunga attesa, la nuova offerta per Autostrade è arrivata ... e costituisce un significativo avvicinamento rispetto alle richieste di Atlantia. Il Consorzio ritiene che tale offerta debba essere ...