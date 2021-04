Autostrade, consorzio con Cdp presenta offerta finale a Atlantia (Di giovedì 1 aprile 2021) Il consorzio con a capo Cdp ha presentato a Atlantia l’ultima offerta per acquisire il controllo di Aspi, con una quota dell’88,06%. ROMA – Ora la palla passa a Atlantia. Il consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, infatti, ha inviato l’offerta finale al al termine dei rispettivi processi deliberativi. La proposta per Atlantia Il consorzio con a capo Cassa depositi e prestiti ha affinato alcuni punti rispetto a quanto era stato trasmesso lo scorso 24 febbraio. In sintesi, gli offerenti puntano all’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia, ovvero per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilcon a capo Cdp hato al’ultimaper acquisire il controllo di Aspi, con una quota dell’88,06%. ROMA – Ora la palla passa a. Ilformato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, infatti, ha inviato l’al al termine dei rispettivi processi deliberativi. La proposta perIlcon a capo Cassa depositi e prestiti ha affinato alcuni punti rispetto a quanto era stato trasmesso lo scorso 24 febbraio. In sintesi, gli offerenti puntano all’acquisto della partecipazione, pari all’88,06%, detenuta dainper l’Italia, ovvero per ...

