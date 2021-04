Autostrade, altre intercettazioni choc: “Ai Benetton 200 milioni dopo il crollo del Morandi” (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre la parola “revoca”, con riferimento alle concessioni autostradali in mano al gruppo Benetton, è diventata sempre più fuori moda, depennata dal vocabolario di ogni esponente del governo, altre intercettazioni gettano ombre ancora più sinistre sulla tragedia del Ponte Morandi e sulla sciagurata gestione delle nostre tratte da parte degli imprenditori trevigiani e dei loro soci. Parole agghiaccianti, quelle emerse dalle intercettazioni depositate dalla Procura di Genova guidata da Franco Cozzi nei vari filoni del procedimento avviato dopo la tragedia di Genova. Tra le frasi registrate e ascoltate dalla Guardia di Finanza, infatti, ecco i discorsi proferiti da membri della famiglia Benetton o dagli uomini a loro più vicini (tutti non indagati), a partire dal top ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre la parola “revoca”, con riferimento alle concessioni autostradali in mano al gruppo, è diventata sempre più fuori moda, depennata dal vocabolario di ogni esponente del governo,gettano ombre ancora più sinistre sulla tragedia del Pontee sulla sciagurata gestione delle nostre tratte da parte degli imprenditori trevigiani e dei loro soci. Parole agghiaccianti, quelle emerse dalledepositate dalla Procura di Genova guidata da Franco Cozzi nei vari filoni del procedimento avviatola tragedia di Genova. Tra le frasi registrate e ascoltate dalla Guardia di Finanza, infatti, ecco i discorsi proferiti da membri della famigliao dagli uomini a loro più vicini (tutti non indagati), a partire dal top ...

Advertising

superprincipe83 : Autostrade, altre intercettazioni choc: 'Ai Benetton 200 milioni dopo il crollo del Morandi'… - rocchi_viola : RT @FitCisl: Esprimiamo soddisfazione per l’accordo firmato con Autostrade per l’Italia: riconosce il diritto alla disconnessione ai genito… - Santex77 : @nmirotti @AlvisiConci @stanzaselvaggia A Stresa si arriva tranquillamente per decine di altre strade senza bisogno… - bstabile : @dcall97 @BentivogliMarco @ferrarailgrasso @GiovanniCagnol1 @CarloCalenda @ASviSItalia @CarloStagnaro… - CarloBarnaba : @lapalisse6 @GabrieleIuvina1 A me non risulta che le visite specialistiche siano a pagamento, se valutate e ritenut… -