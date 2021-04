Autogrill crolla in borsa dopo cessione autostrade statunitensi

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Tele) – Crollo in apertura di seduta per la società attiva nella ristorazione, con un ribasso del 3,55% a 6,8,che ha annunciato l’accordo per ladellea un prezzo di 375 milioni di dollari., attraverso la propria controllata HMSHost, ha firmato un accordo per ladelle attività autostradalia un consorzio controllato e guidato da Blackstone Infrastructure Partners, che include Applegreen Limited e B&J Holdings. L’accordo è soggetto a tutti gli aggiustamenti post-closing e contempla un possibile aumento sulla base di un meccanismo di earn-out connesso ai ricavi del 2022 e del 2023, sottolinea la società. Le parti prevedono di chiudere l’operazione nell’estate del 2021, ...

Alla luce dell'operazione,ha rivisto le stime di crescita . Per il 2021 si aspetta ora ricavi compresi tra 2,3 e 2,7 miliardi di euro e un Free Cash Flow compreso tra - 120 e - 70 milioni ...Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , Piaggio (+4,12%),(+3,30%), SOL (+2,76%) e ... Seduta drammatica per Tod's , chedel 2,59%.Crollo in apertura di seduta per la società attiva nella ristorazione, con un ribasso del 3,55% a 6,8, dopo che ha annunciato l'accordo per ...Piazza Affari in parità. BTP e spread poco mossi. Il rendimento del decennale segna 0,62% (chiusura precedente a 0,61%), lo spread sul Bund 96 bp.