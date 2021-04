Advertising

zazoomblog : Auto: Mims a marzo 169.684 immatricolazioni (+49716%) - #Auto: #marzo #169.684 - TV7Benevento : Auto: Mims, a marzo 169.684 immatricolazioni (+497,16%)... - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (E' stata emanata la lett. circ. congiunta MIMS/ACI n. 11152 del 31/3/2021) è stato pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Mims

Metro

...un mio emendamento abbiamo introdotto un nuovo incentivo per favorire la trasformazione delle... ora il presidente ci spiega: ' I ministeri coinvolti sono tre:, Mise e Mef , per non parlare ...Stavolta non di un', ma di una casa cantoniera. Si dà una nuova dimensione a questo patrimonio ... sviluppato in collaborazione tra Agenzia del Demanio, Difesa Servizi Spa, MiBACT,, MATTM, ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - A marzo 2021 sono state immatricolate 169.684 autovetture a fronte di 28.415 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un aumento del 497,16%. Lo ...Stavolta non di un’auto, ma di una casa cantoniera ... Difesa Servizi Spa, MiBACT, MIMS, MATTM, Anas, da diversi Comuni e Regioni, Ferrovie dello Stato. Per chi è interessato al bando, il link è qui.