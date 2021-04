Autismo: palazzo Chigi si illumina di blu per Giornata mondiale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "palazzo Chigi si illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell'#Autismo. Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie #WorldAutismAwarenessDay #sfidAutismo21". Così l'account twitter di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "sidi blu per ladella consapevolezza dell'#. Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico e su quelli delle loro famiglie #WorldAutismAwarenessDay #sfid21". Così l'account twitter di

Ultime Notizie dalla rete : Autismo palazzo Giornata autismo, iniziative a San Giovanni e Belvedere Inoltre, come omaggio a questa giornata internazionale, il palazzo comunale sarà illuminato di blu, colore che rappresenta ormai dal dicembre 2007 l'autismo nel mondo. Grazie alla disponibilità dell'...

Il Palazzo papale si tinge di blu VITERBO - Palazzo papale si illumina di blu, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che ricorre domani 2 aprile, istituita nel 2007 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite. '...

Autismo: palazzo Chigi si illumina di blu per Giornata mondiale - Sardiniapost.it SardiniaPost Giornata autismo, iniziative a San Giovanni e Belvedere Inoltre, come omaggio a questa giornata internazionale, il palazzo comunale sarà illuminato di blu, colore che rappresenta ormai dal dicembre 2007 l’autismo nel mondo. Grazie alla disponibilità ...

Il palazzo comunale di San Gavino Monreale illuminato di blu A partire da stasera, con qualche ora d’anticipo rispetto allo scoccare del 2 aprile, il palazzo comunale di San Gavino Monreale viene illuminato di blu, il colore simbolo dell’autismo riconosciuto in ...

