Autismo, la Giornata mondiale della Consapevolezza colora di blu le città (Di giovedì 1 aprile 2021) Blu, come il cielo che ci abbraccia e il mare che ci incanta, per richiamare quel senso di sconfinata di libertà ma anche quel bisogno di tutela della quale ogni essere umano dovrebbe godere. Ma "blu"...

Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - ustampavda : In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’Amministrazione regionale ha scelto di i… - Corriere : «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di EELST) - BortoneMauro : RT @LecceSette: Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo: un fiocco blu sui taxi leccesi - BortoneMauro : RT @LecceSette: Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo: le iniziative di Amici di Nico Onlus -

Ultime Notizie dalla rete : Autismo Giornata Autismo: speranza di luce e rinascita. Lettera Inviata da Fernando Mazzeo - La vita, la vita di ogni uomo è come un arcobaleno che risplende fiducioso nel cielo. Il due aprile ricorre la Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo e in questo giorno è opportuno riflettere sul supremo valore della vita, sul diritto di ciascuno di essere trattato alla pari con gli altri. È la ...

Un fiocco blu sulle antenne dei taxi italiani nella Giornata per l'Autismo Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della consapevolezza sull Autismo , istituita nel 2007 dall Assemblea Generale dell ONU, per richiamare l attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle ...

Autismo, il Covid non ferma le iniziative per la giornata mondiale: il programma a Palermo PalermoToday Per gli autistici, smarrirsi è facile Così la tecnologia aiuta a ritrovarli Un progetto promosso da Cervelli Ribelli onlus e Fondazione Vodafone ha portato a creare un localizzatore «su misura». Obiettivo, farlo riconoscere come ausilio dal Ssn ...

Un fiocco blu sulle antenne dei taxi italiani nella Giornata per l'Autismo Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della consapevolezza sull’Autismo , istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per ...

