Auguri Pasquali/ Alfieri, La croce il ponte verso la Gioia piena (Di giovedì 1 aprile 2021) Carissimi, guardando alle festività Pasquali, soprattutto quest’anno, in una dimensione “ecumenica”, ho pensato di estendere i miei Auguri agli amici credenti e non credenti sulla base di questa certezza: “Pasqua” significa “passaggio”. Ognuno di noi sperimenta quotidianamente, in misura più o meno intensa, che la sofferenza, perché abbia un minimo di senso, deve essere sempre e solo un passaggio verso la Gioia piena. Questo è il messaggio assolutamente universale della Pasqua, quello che affascina e fa vibrare le corde del cuore di ogni essere umano. I credenti danno un volto di carne a questa “Gioia piena”, e la chiamano Dio Vivente, Signore delle Cime… Ma tutti – e per di più fragili peccatori – comprendiamo che si nasce, si vive, si soffre con un progetto da ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Carissimi, guardando alle festività, soprattutto quest’anno, in una dimensione “ecumenica”, ho pensato di estendere i mieiagli amici credenti e non credenti sulla base di questa certezza: “Pasqua” significa “passaggio”. Ognuno di noi sperimenta quotidianamente, in misura più o meno intensa, che la sofferenza, perché abbia un minimo di senso, deve essere sempre e solo un passaggiola. Questo è il messaggio assolutamente universale della Pasqua, quello che affascina e fa vibrare le corde del cuore di ogni essere umano. I credenti danno un volto di carne a questa “”, e la chiamano Dio Vivente, Signore delle Cime… Ma tutti – e per di più fragili peccatori – comprendiamo che si nasce, si vive, si soffre con un progetto da ...

Advertising

calabrianewsit : Auguri pasquali in musica con il tenore lametino Leonardo Caimi - - unissTweet : Auguri per le festività pasquali - global_mult : In occasione delle festività pasquali il nostro punto vendita rimarrà chiuso nel pomeriggio di sabato 3 Aprile 2021… - lametino : Auguri pasquali in musica con il tenore lametino Caimi e il coro ”Lumen Christi” - - IlRossoNero77 : Simpatico siparietto in casa inter. Arrivato Zhang ad appiano gentile con un trolley pieno zeppo di banconote da €… -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Pasquali Un anonimo benefattore dona 444 colombe alle persone bisognose ...viaggi con il furgoncino dei Cacciatori di Briciole per trasportare tutte le 444 colombe pasquali ... "Ogni Natale mi telefonava per farmi gli auguri. Quando quest'anno la sua chiamata non è arrivata, ...

Auguri pasquali in musica con il tenore lametino Leonardo Caimi e il coro "Lumen Christi" Un augurio pasquale in musica per la città di Lamezia Terme e la Calabria quello realizzato dal tenore Leonardo Caimi e dal Coro "Lumen Christi" diretto da Sara Saladino che, in occasione della Pasqua ...

Auguri Pasquali/ Alfieri, La croce il ponte verso la Gioia piena Formiche.net Gli auguri di Pasqua dei Musei di Como Così i Musei Civici di Como augurano buona Pasqua, con una immagine dell’arcangelo Gabriele, con un tratto sottile e incisivo, “rappresentato di profilo in un atteggiamento deferente e solenne; nella ...

Vescovo Sanguinetti augura buona Pasqua a Tempio Ampurias Con questi sentimenti di prossimità e di comune partecipazione alla crescita morale e spirituale delle nostre comunità, rivolgo un caloroso augurio di Buona e Santa Pasqua di Risurrezione a tutti i ...

...viaggi con il furgoncino dei Cacciatori di Briciole per trasportare tutte le 444 colombe... "Ogni Natale mi telefonava per farmi gli. Quando quest'anno la sua chiamata non è arrivata, ...Un augurio pasquale in musica per la città di Lamezia Terme e la Calabria quello realizzato dal tenore Leonardo Caimi e dal Coro "Lumen Christi" diretto da Sara Saladino che, in occasione della Pasqua ...Così i Musei Civici di Como augurano buona Pasqua, con una immagine dell’arcangelo Gabriele, con un tratto sottile e incisivo, “rappresentato di profilo in un atteggiamento deferente e solenne; nella ...Con questi sentimenti di prossimità e di comune partecipazione alla crescita morale e spirituale delle nostre comunità, rivolgo un caloroso augurio di Buona e Santa Pasqua di Risurrezione a tutti i ...