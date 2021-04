Atletica, Europei U18 Rieti 2021 cancellati: il dispiacere del presidente Mei (Di giovedì 1 aprile 2021) cancellati gli Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto 2021 a Rieti. Lo ha comunicato European Athletics, che dopo il rinvio di dodici mesi deciso lo scorso anno, ha optato per la cancellazione dell’evento, visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e le conseguenti difficoltà logistiche in una manifestazione internazionale. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato Organizzatore locale, e la Fidal. “Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non poter offrire un Campionato Under 18 nel 2021” ha detto il presidente di European Athletics, Dobromir Karamarinov, “ma vogliamo ringraziare il COL Rieti 2021 e la Federazione Italiana per il duro lavoro che hanno svolto al fine ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)gliUnder 18, in programma dal 26 al 29 agosto. Lo ha comunicato European Athletics, che dopo il rinvio di dodici mesi deciso lo scorso anno, ha optato per la cancellazione dell’evento, visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 e le conseguenti difficoltà logistiche in una manifestazione internazionale. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di, il Comitato Organizzatore locale, e la Fidal. “Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non poter offrire un Campionato Under 18 nel” ha detto ildi European Athletics, Dobromir Karamarinov, “ma vogliamo ringraziare il COLe la Federazione Italiana per il duro lavoro che hanno svolto al fine ...

Advertising

tusciaweb : Covid, cancellati i campionati europei under 18 di Rieti Rieti - La federazione europea di atletica, European - sportface2016 : #Atletica, cancellati gli #Europei U18 di Rieti 2021: il dispiacere del presidente #Fidal Stefano #Mei e degli orga… - SabiniaTV : +++ Atletica, cancellati gli Campionati Europei Under 18 di Rieti +++ - AdellFerran : RT @atleticaitalia: #atletica cancellati gli Europei U18 di Rieti: la decisione, legata al perdurare della pandemia da Covid-19, è stata pr… - Rietilife : ++Cancellati gli Europei di atletica under 18 di Rieti++ - -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei Cancellati gli Europei Under 18 di Rieti ... che il Comitato Rieti 2020 ha concordato di comune accordo con la Federazione Europea, la Federazione Italiana e il Comune di Rieti l'annullamento dei Campionati europei U18 di atletica leggera'. La ...

Eleonora Marchiando a Formia con la nazionale per preparare i World Relays La 23enne aostana dell'Atletica Calvesi, dopo la prima chiamata nella nazionale A inserita nel gruppo che ha preso parte a Campionati Europei indoor Assoluti di Torun, che ha portato al nuovo primato ...

++Cancellati gli Europei di atletica under 18 di Rieti++ Rieti Life Atletica, cancellati i campionati europei Under 18 di Rieti a causa della pandemia La federazione europea di atletica , European Athletics , ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18 , in programma dal 26 al 29 ...

Cancellati i Campionati Europei Under 18 di Rieti «per il protrarsi della pandemia» RIETI - La federazione europea di atletica, European Athletics, ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati ...

... che il Comitato Rieti 2020 ha concordato di comune accordo con la Federazione Europea, la Federazione Italiana e il Comune di Rieti l'annullamento dei CampionatiU18 dileggera'. La ...La 23enne aostana dell'Calvesi, dopo la prima chiamata nella nazionale A inserita nel gruppo che ha preso parte a Campionatiindoor Assoluti di Torun, che ha portato al nuovo primato ...La federazione europea di atletica , European Athletics , ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18 , in programma dal 26 al 29 ...RIETI - La federazione europea di atletica, European Athletics, ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati ...