Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti (Di giovedì 1 aprile 2021) cancellati gli Europei Under 18 di Atletica di Rieti in programma dal 26 al 29 agosto. A comunicarlo è stata proprio la European Athletics. La decisione è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19. Purtroppo la manifestazione continentale riservata agli atleti Under 18 non avrà luogo. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato Organizzatore locale e la Fidal. Comprensibilmente deluso il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei: “Sono davvero dispiaciuto che i nostri atleti non avranno l’occasione di gareggiare agli Europei di Rieti, la FIDAL e il Comitato Organizzatore Locale hanno lavorato con grande entusiasmo fino all’ultimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)gli18 didiin programma dal 26 al 29 agosto. A comunicarlo è stata proprio la European Athletics. La decisione è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19. Purtroppo la manifestazione continentale riservata agli atleti18 non avrà luogo. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di, il Comitato Organizzatore locale e la Fidal. Comprensibilmente deluso il presidente della Federazione Italiana diLeggera Stefano Mei: “Sono davvero dispiaciuto che i nostri atleti non avranno l’occasione di gareggiare aglidi, la FIDAL e il Comitato Organizzatore Locale hanno lavorato con grande entusiasmo fino all’ultimo ...

Atletica, primo botto della stagione indoor: la 19enne Mahuchikh, a Kiev, salta 2.02 in alto

