Atalanta, Zapata: «Gasperini fondamentale. Coppa Italia? Voglio tutto» (Di giovedì 1 aprile 2021) Duvan Zapata parla della stagione con l'Atalanta e degli obiettivi degli orobici: ecco le dichiarazioni dell'attaccante colombiano Duvan Zapata ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. FINALE DI STAGIONE – «Di facile non c'è nulla. In classifica siamo tutti lì e non possiamo sbagliare mai. Poi c'è la finale con la Juve: vincere un titolo sarebbe speciale e ti farebbe giocare la SuperCoppa. Ma io non scelgo, Voglio tutto». INTER PIU' FORTE – «In sincerità… No. Hanno vinto, ma ci hanno sofferto, come tutte le volte che ci hanno affrontato. Poi non sempre i risultati rispecchiano i meriti. Io credo che l'Inter sia prima perché ha avuto più tempo per lavorare sui dettagli, dopo essere stata eliminata in Europa». UDINESE – «Ho solo bei ricordi di Udine. Quando arrivai, mi feci ...

