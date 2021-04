Atalanta | Sartori e il retroscena sull’arrivo di Kessié | “Si presentò in infradito a gennaio Ilicic al Milan? Notizia senza fondamento”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Curiosa intervista rilasciata da Giovanni, responsabile dell'area tecnica dell', a TeleLombardia. Il dirigente dei nerazzurri ha affrontato diversi temi d'attualità in relazione soprattutto al mercato della Dea ma si è soffermato anche su un aneddoto passato in riferimento ad un ex calciatore passato per Bergamo.: dalsual futuro dicaption id="attachment 1115285" align="alignnone" width="677"(getty images)/captionparte subito da una curiosità relativa all'attuale centrocampista delFranckpassato prima dal nerazzurro di Bergamo: "L'avevamo notato perché aveva vinto il mondiale U17 a Dubai, nel dubbio l'abbiamo portato un anno in prestito e ce ...

Giovanniparla del possibile interessamento del Milan per Josip Ilicic: ecco le dichiarazioni in merito alle ultime ...1 Tutto il mercato dell', tra storie del recente passato e la prossima finestra estiva. Ne parla a TeleLombardia Giovanni, responsabile dell'area tecnica dei bergamaschi, che parte da un aneddoto su Franck ...Tra gli ex rossoneri che compiono gli anni oggi è presente anche Giovanni Sartori. Non è stato tra gli assoluti protagonisti della storia del Milan ma ha vinto lo scudetto ...PAROLE SARTORI-In collegamento a TeleLombardia ... sa stare benissimo in campo. L’Atalanta non se ne priverà così facilmente: se l’Atalanta farà mercato in uscita, lo farà solo su un giocatore”.