Atalanta | De Roon | «Gasperini? Ancora cinque anni così…»

(Di giovedì 1 aprile 2021) Marten deha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: le impressioni del centrocampista dell’sul tecnico Gian PieroMarten de, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Le sue impressioni sul tecnico Gian Piero. «Questa crescita l’ho avuta con. Vuole che giochiamo palla a terra. Il lancio lungo ce l’ho, ce l’ho sempre avuto, ma lo utilizzavo di più il primo anno con Reja, quando giocavodi più in mezzo al campo. In generale ho avuto una crescita abbastanza importante negli ultimi, secondo me. Comunque lo dico sempre che connon ce la farò a giocare altri ...

Marten deha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: le impressioni del centrocampista dell'sul tecnico Gian Piero ...Marten deha concesso una lunga ed interessante intervista a Cronache di Spogliatoio: le sue ...Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, giura amore alla Dea in un'intervista a Cronache di Spogliatoio: “C’è una parte ...La partita Atalanta - Udinese del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A ...