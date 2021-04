Assicurazioni, Aviva finalizza vendita di partecipazione in Aviva Vita a UBI Banca (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – La compagnia assicurativa britannica Aviva ha reso noto di aver finalizzato la vendita della sua quota dell’80% nella joint venture Aviva Vita al partner UBI Banca (gruppo Intesa Sanpaolo), operazione annunciata lo scorso novembre. Aviva ha ricevuto un corrispettivo in contanti pari a 453 milioni di euro, che include 40 milioni per la sostituzione di un prestito subordinato di Aviva Italia Holding ad Aviva Vita. La conclusione dell’annunciata vendita dei rimanenti business assicurativi Vita e Danni (rispettivamente a CNP Assurances e Allianz) di Aviva in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – La compagnia assicurativa britannicaha reso noto di averto ladella sua quota dell’80% nella joint ventureal partner UBI(gruppo Intesa Sanpaolo), operazione annunciata lo scorso novembre.ha ricevuto un corrispettivo in contanti pari a 453 milioni di euro, che include 40 milioni per la sostituzione di un prestito subordinato diItalia Holding ad. La conclusione dell’annunciatadei rimanenti business assicurativie Danni (rispettivamente a CNP Assurances e Allianz) diin ...

