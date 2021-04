Assessore Paolo Castronovi: “Gli Ausiliari del traffico NON salgono sugli autobus di Kyma Mobilità!” (Di giovedì 1 aprile 2021) Ho letto basito il comunicato stampa di Francesco Battista, Responsabile Organizzativo Provinciale della Lega, che ha preso le difese degli Ausiliari della sosta di Kyma Mobilità che, secondo lo stesso, sarebbero trattati dall’azienda come lavoratori di serie B rispetto agli altri dipendenti. Basito perché nel comunicato stampa ci sono alcune palesi falsità che chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’azienda si guarderebbe bene dal dichiarare. Non è vero – come scrive il Battista – che “agli operatori della mobilità è stata affidata la delicatissima funzione di controller sui mezzi pubblici per il monitoraggio del rispetto del dovuto distanziamento nell’ambito delle misure anti-covid”: i nostri Ausiliari del traffico NON salgono in nessun caso sugli autobus di ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 1 aprile 2021) Ho letto basito il comunicato stampa di Francesco Battista, Responsabile Organizzativo Provinciale della Lega, che ha preso le difese deglidella sosta diMobilità che, secondo lo stesso, sarebbero trattati dall’azienda come lavoratori di serie B rispetto agli altri dipendenti. Basito perché nel comunicato stampa ci sono alcune palesi falsità che chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’azienda si guarderebbe bene dal dichiarare. Non è vero – come scrive il Battista – che “agli operatori della mobilità è stata affidata la delicatissima funzione di controller sui mezzi pubblici per il monitoraggio del rispetto del dovuto distanziamento nell’ambito delle misure anti-covid”: i nostridelNONin nessun casodi ...

