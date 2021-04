Assegno unico per i figli. Ora subito i decreti attuativi o sarà una scatola vuota. Parla il senatore Romano (M5S): “Occorre lavorare anche su altre misure per sostenere le famiglie” (Di giovedì 1 aprile 2021) senatore Iunio Valerio Romano (M5S), l’Assegno unico per i figli è diventato legge. Adesso bisogna stringere sui tempi per attuare la delega nei prossimi tre mesi ma a quanto pare le risorse a disposizione non bastano. Cosa ci dice al riguardo? “Occorre accelerare e definire il prima possibile i decreti attuativi, altrimenti la legge approvata ieri rischia di essere una scatola vuota. Da luglio le famiglie con figli fino a 21 anni dovranno poter beneficiare dell’Assegno unico familiare, che è una misura di giustizia sociale e di buon senso, ma soprattutto è una misura che semplifica la vita delle persone, perché ingloba una serie di micro-interventi a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021)Iunio Valerio(M5S), l’per iè diventato legge. Adesso bisogna stringere sui tempi per attuare la delega nei prossimi tre mesi ma a quanto pare le risorse a disposizione non bastano. Cosa ci dice al riguardo? “accelerare e definire il prima possibile i, altrimenti la legge approvata ieri rischia di essere una. Da luglio leconfino a 21 anni dovranno poter beneficiare dell’familiare, che è una misura di giustizia sociale e di buon senso, ma soprattutto è una misura che semplifica la vita delle persone, perché ingloba una serie di micro-interventi a ...

