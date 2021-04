Assalto al portale online dei vaccini | ma i posti sono pochi | calendario Ulss 3 già esaurito

Advertising

picchina : Portale letteralmente preso d’assalto ma ci sono riuscita. Che bello abitare nel Lazio! ?? - infoitinterno : Covid, vaccini: portale adesioni Puglia attivo e già preso d'assalto - PugliaStream : Assalto al portale ?La Puglia ti vaccina?: migliaia in coda e tempi di attesa di circa un'ora - PugliaStream : Vaccini Puglia, corsa per prenotazioni 79 e 78enni. Il portale preso d’assalto In aprile arrivano 500 mila dosi - SanteramoLivei1 : slCovid, vaccini: portale adesioni Puglia attivo e già preso d'assalto -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto portale

VeneziaToday

Come si prenota il vaccino anti covid con il nuovounico della Regione Veneto 31 marzo 2021 L'Ulss 4 punta a vaccinare l'80% degli over 80 entro la settimana prossima 31 marzo 2021 Sono 5300 gli utenti dell'Ulss 3 che, nelle ultime ore, si ...... basta con l'alla diligenza da parte delle categorie. Non è accettabile una malattia che ... Read More Flash Vaccinazione Lombardia: da domani attivoPoste, ecco come fare 1 Aprile 2021 ...LEGGI ANCHE > > > > Calciomercato, doppio addio a sorpresa | Assalto in casa Napoli ... già avviati con l'entourage del giocatore bianconero. A riportarlo è il portale turco Fotomaç, secondo il quale ...noi accogliamo le domande e monitoriamo il portale delle prenotazioni in modo da non fargli sfuggire il vaccino“. Un aiuto importante a cogliere al volo qualunque spiraglio di... Si è consumato subito ...