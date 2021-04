Ascolti tv mercoledì 31 marzo: Lituania-Italia, Svegliati amore mio, Games of Games (Di giovedì 1 aprile 2021) Ascolti tv mercoledì 31 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 31 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda la partita della Nazionale Lituania-Italia. Su Canale 5 la serie tv con Sabrina Ferilli, Svegliati amore mio. Su Rai 2 il quiz Games of Games. Su Italia 1 Jack Reacher – Punto di non ritorno. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Stasera Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 31 marzo 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 31 ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021)tv312021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,312021? Su Rai 1 è andata in onda la partita della Nazionale. Su Canale 5 la serie tv con Sabrina Ferilli,mio. Su Rai 2 il quizof. Su1 Jack Reacher – Punto di non ritorno. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Stasera. Ma chi ha totalizzato i maggioritv312021? Di seguito tutti i dati.tv 31 ...

Advertising

hypvos : oggi chi l'ha visto fa il boom di ascolti io me lo devo subire ogni mercoledì per colpa di mia madre chi l'ha vister incallita - durso_club : @pomeriggio5 Buon #Pomeriggio5 amici ?? Rientrato da lavoro, è rimasto un po' di caffeuccio del mercoledì per me? ???… - Ilvolomatto1 : RT @Ilvolomatto1: Sono contenta per gli ascolti di ieri te li meriti tutti cara @carmelitadurso buon #caffeuccio del mercoledì @pomeriggio5… - Ilvolomatto1 : Sono contenta per gli ascolti di ieri te li meriti tutti cara @carmelitadurso buon #caffeuccio del mercoledì… - GiovannaVanore : RT @ehamicamiaemily: ????STREAMING PARTY???? Basta mettere in loop la playlist con tutte le song di gio così da concentrare gli ascolti e aum… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Game of Games/ Raffaella Fico è esplosiva! Elettra Lamborghini, gaffe su gaffe e.. Sicuramente le sue gesta faranno sorridere Simona Ventura per gli ascolti. Oppure no? GAME OF GAMES/... Nella prossima, in onda mercoledì 7 aprile, tra gli ospiti vip è attesa l'esuberante Juliana ...

Svegliati amore mio, la seconda puntata della fiction con Sabrina Ferilli stasera su Canale 5: anticipazioni ... aveva esordito con ottimi ascolti - circa 3,5 milioni di spettatori - ma con qualche critica di ... Per Svegliati Amore Mio quella di stasera, mercoledì 31 marzo 2021, sarà la penultima puntata. Il ...

Ascolti tv USA mercoledì 12 dicembre, crescono SEAL Team e Modern Family Dituttounpop Sicuramente le sue gesta faranno sorridere Simona Ventura per gli. Oppure no? GAME OF GAMES/... Nella prossima, in onda7 aprile, tra gli ospiti vip è attesa l'esuberante Juliana ...... aveva esordito con ottimi- circa 3,5 milioni di spettatori - ma con qualche critica di ... Per Svegliati Amore Mio quella di stasera,31 marzo 2021, sarà la penultima puntata. Il ...