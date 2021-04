Ascolti TV | Mercoledì 31 marzo 2021. BOOM Sciarelli su Denise Pipitone (15.2%). Vince la Nazionale (21.7%), debutto scarso per la Ventura (5.1%), Svegliati Amore Mio in calo (14.7%), bene il film di Italia 1 (8.1%) (Di giovedì 1 aprile 2021) Lituania - Italia (Qualificazioni Qatar 2022) Nella serata di ieri, su Rai1 il match Lituania-Italia della Nazionale valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022 ha appassionato 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli ha raccolto davanti al video 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 il debutto di Simona Ventura con Game of Games ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 la pellicola Jack Reacher – Punto di non ritorno ha intrattenuto 2.040.000 spettatori con share pari all’8.1%. Su Rai3 Chi l’ha visto? che tornava ad occuparsi della vicenda di Denise Pipitone ha ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Lituania -(Qualificazioni Qatar 2022) Nella serata di ieri, su Rai1 il match Lituania-dellavalevole per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022 ha appassionato 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fictionMio con Sabrina Ferilli ha raccolto davanti al video 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 ildi Simonacon Game of Games ha interessato 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su1 la pellicola Jack Reacher – Punto di non ritorno ha intrattenuto 2.040.000 spettatori con share pari all’8.1%. Su Rai3 Chi l’ha visto? che tornava ad occuparsi della vicenda diha ...

