Ascolti tv analisi 31 marzo | L’Italia e la Ferilli giù | Sciarelli s’impenna | Tom Cruise doppia Ventura | RealTime batte Purgatori e Palombelli

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il rischio è che, comunque andrà a finire questa storia di Olesya Rostova e della sua somiglianza con Denise Pipitone e Piera Maggio (che ieri ha portato Chi l’ha visto? a quota 3,520 milioni di spettatori ed il 15,2%, con un picco di 5,1 milioni ed il 18,21% alle 21.44, alla fine della pausa del match di Rai1), si sia soltanto all’inizio di una possibile saga. Il successo dell’apparizione di ieri si porta dietro, cioè, la naturale e inevitabile conseguenza che i protagonisti della vicenda, qualunque sia la risposta dell’del dna, diventino materia die di racconto dei contenitori pomeridiani e dei salotti più o meno trash, per molte settimane e forse anche per mesi. E che Olesya alla fine magari, imparato un po’ d’italiano, partecipi alla prossima edizione del GF Vip o de L’Isola dei famosi. Il trattamento che del caso ha fin qui fatto ...

alle stelle nella serata di ieri, mercoledì 31 marzo 2021 , per Chi l'ha visto? , ... ora bisognerà attendere i risultati delle, come riporta Gossip e Tv. Bonolis resta senza parole. ...Spiccano gli azzurri nel mercoledì sera di calcio in tv: Raiuno si accinge a dominare glianche questa sera grazie alla Nazionale di Roberto Mancini . La rete ammiraglia della tv di ...e ...Ascoltare musica in palestra o mentre corriamo è molto utile secondo gli scienziati. E ci sono anche canzoni che funzionano di più: ecco quali sono e perché ...Lituania-Italia precede Svegliati amore mio e la puntata di Chi l’ha visto? col focus su Olesya Rostova e la sua somiglianza con Denise Pipitone che fa un picco da 5,1 milioni ed il 18,21% alle 21.44, ...