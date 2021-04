Ascolti tv 31 marzo 2021: la Nazionale batte Sabrina Ferilli, Chi l’ha visto? vola con Denise Pipitone (Di giovedì 1 aprile 2021) Ascolti tv: gli azzurri vincono in campo e in Auditel Si chiude con un’altra vittoria in campo e negli Ascolti tv la settimana della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Ieri sera la partita Lituania-Italia, vinta 2 a 0 dagli azzurri di Roberto Mancini, su Rai1 ha registrato il 21,7% di share media con 5,972 milioni di tifosi collegati. Il 25 marzo contro l’Irlanda del Nord aveva raccolto il 22,6% e 6,1 milioni e il 28 marzo contro la Bulgaria il 23,7% e 6,3 milioni. Dietro si è piazzata Svegliati amore mio su Canale5 con il 14,7% e 3,586 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Sabrina Ferilli aveva portato a casa il 16,1% e 3,6 milioni. Terza posizione per Chi l’ha visto? su ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 1 aprile 2021)tv: gli azzurri vincono in campo e in Auditel Si chiude con un’altra vittoria in campo e neglitv la settimana dellaitaliana di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Ieri sera la partita Lituania-Italia, vinta 2 a 0 dagli azzurri di Roberto Mancini, su Rai1 ha registrato il 21,7% di share media con 5,972 milioni di tifosi collegati. Il 25contro l’Irlanda del Nord aveva raccolto il 22,6% e 6,1 milioni e il 28contro la Bulgaria il 23,7% e 6,3 milioni. Dietro si è piazzata Svegliati amore mio su Canale5 con il 14,7% e 3,586 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction conaveva portato a casa il 16,1% e 3,6 milioni. Terza posizione per Chi? su ...

