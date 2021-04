Ascolti bassi per il nuovo show di Simona Ventura | ecco che cosa non ha funzionato in “Game of Games”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ancora totalmente prigioniera – beata lei – della propria fase personal-televisiva adolescenziale (del resto è quello l’abito che veste meglio, a costo di forzarlo troppo nei colori e nelle misure)si è cimentata nella conduzione delofs – Gioco loco”, al debutto ieri sera su Rai2. Adattamento del format di NBC presentato da Ellen DeGeneres, è stato scodellato in sei puntate registrate alcuni mesi fa in Portogallo, dove c’erano studi già allestiti. Sono le comprensibili “economie di scala”, bellezza. La lunga anteprima andata in onda ieri alla vigilia della prima, più che un teaser, sembrava quei trailer di film da sala che, mostrando troppo della trama, ti tolgono poi il gusto di andare a vedere tutto il resto perché sai già come andrà a finire: sarà un calco infinito ...

Advertising

Tv3Blog : ISOLA DEI FAMOSI: L’EDIZIONE DEL CAOS E BASSI ASCOLTI TV #isoladeifamosi #tommasozorzi #tzvip #isoladeifamosi2021… - MFerraglioni : ISOLA DEI FAMOSI: L’EDIZIONE DEL CAOS E BASSI ASCOLTI TV #isoladeifamosi #tommasozorzi #tzvip #isoladeifamosi2021… - BlogSocialTv1 : ISOLA DEI FAMOSI: L’EDIZIONE DEL CAOS E BASSI ASCOLTI TV #isoladeifamosi #tommasozorzi #tzvip #isoladeifamosi2021… - fefynix : RT @zorzando2554: Non ci credo che siamo citati anche qua sopra con #tzvip - zorzando2554 : Non ci credo che siamo citati anche qua sopra con #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti bassi

Today.it

Questa la graduatoria perin prima serata. Lituania - Italia è il match meno visto del ... con Sabrina Ferilli, Ettore, Francesco Arca protagonisti, ha avuto 3,586 milioni di spettatori ...Nel cast anche Ettore, Iaia Forte e Francesco Arca. Italia 1: Jack Reacher - Punto di non ...Tv, dati DayTime Pomeriggio, 31 marzo Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 0.000.000 spettatori per ...Lituania-Italia ascolti Tv. Si è chiuso il trittico di impegni per la ... per “Svegliati amore mio”, la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. La serie diretta da ...Anche il secondo episodio della fiction "Svegliati Amore Mio" ha conquistato il pubblico di canale 5. Il cast, come è ormai noto ...