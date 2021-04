Arriva obbligo vaccino per medici | operatori sanitari e farmacisti | possibile sospensione stipendi

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 1 aprile 2021)per. Il nuovo decreto Covid introdurrà l’vaccinale per tutti gli, infermieri, lavoratori di strutture assistenziali e anche delle farmacie e delle parafarmacie. In caso di mancata vaccinazione, secondo quanto si legge in una bozza del decreto, l’ordine professionale di appartenenza deve sospendere questi lavoratori, mentre il datore di lavoro può affidargli un’altra mansione (anche inferiore) o, nel caso in cui non sia, può sospenderli dal lavoro senza retribuzione o compensi.vaccinale non solo per il personale medico, ma anche per infermieri, ...