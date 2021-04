Arriva il primo album di Alfa, il 14 maggio esce "Nord" (Di giovedì 1 aprile 2021) Alfa fa un pesce d'aprile e svela la data di uscita di "Nord", il suo primo album, tramite una fake release, comparsa su tutte le piattaforme digitali. Dopo i singoli "Testa tra le nuvole Pt. 2", "Sul ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021)fa un pd'aprile e svela la data di uscita di "", il suo, tramite una fake release, comparsa su tutte le piattaforme digitali. Dopo i singoli "Testa tra le nuvole Pt. 2", "Sul ...

Advertising

RaffaeleRossi : RT @EndCent: #utopianashes, primo disco di #bobbygillespie e #jehnnybeth, arriva il 2 luglio - Lukyluke311 : #SputnikV ?? La Adienne di Monza entro 15 giorni richiederà il primo via libera dell’Aifa per la commercializzazion… - EndCent : Arriva il 14 maggio #NORD, primo disco di #Alfa - Giovann54494617 : @AZ176671 @Marilen97832318 Adesso fanno a gara a chi arriva primo Ipocriti - Yppah73031225 : A Nicola solo Gemma ha trasmesso qualcosa a primo impatto col suo fascino da ragazzina AHAHAHAH no Nicola, non arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva primo Arriva il primo album di Alfa, il 14 maggio esce 'Nord' Alfa fa un pesce d'aprile e svela la data di uscita di 'Nord', il suo primo album, tramite una fake release, comparsa su tutte le piattaforme digitali. Dopo i singoli 'Testa tra le nuvole Pt. 2', 'Sul più bello' e 'San Lorenzo', 'Nord' sarà disponibile da venerdì 14 ...

Arriva il primo album di Alfa, il 14 maggio esce "Nord" Alfa fa un pesce d'aprile e svela la data di uscita di "Nord", il suo primo album, tramite una fake release, comparsa su tutte le piattaforme digitali. Dopo i singoli "Testa tra le nuvole Pt. 2", "Sul più bello" e "San Lorenzo", "Nord" sarà disponibile da venerdì 14 ...

Arriva ‘Aspettando Leggenda’: primo evento giovedì 8 aprile con un libro dedicato ai ricci gonews Covid, parte il centro vaccinale nel bosco di Capodimonte, Bellenger: "Bello, sembra la Svizzera" Ha iniziato le attività il centro vaccinale nel bosco di Capodimonte, installato dalla Regione Campania. Circa 1300 persone verranno vaccinate ogni giorno contro il Covid 19 nella splendida cornice de ...

Tagli agli stipendi dei medici del 118 in Campania: "Vergogna, lettere arrivate anche alle vedove" L’Oms dice che l’impennata di casi Covid in Europa è la più preoccupante da diversi mesi Il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Europa è aumentato fortemente nelle ultime cinque settimane e il V ...

Alfa fa un pesce d'aprile e svela la data di uscita di 'Nord', il suoalbum, tramite una fake release, comparsa su tutte le piattaforme digitali. Dopo i singoli 'Testa tra le nuvole Pt. 2', 'Sul più bello' e 'San Lorenzo', 'Nord' sarà disponibile da venerdì 14 ...Alfa fa un pesce d'aprile e svela la data di uscita di "Nord", il suoalbum, tramite una fake release, comparsa su tutte le piattaforme digitali. Dopo i singoli "Testa tra le nuvole Pt. 2", "Sul più bello" e "San Lorenzo", "Nord" sarà disponibile da venerdì 14 ...Ha iniziato le attività il centro vaccinale nel bosco di Capodimonte, installato dalla Regione Campania. Circa 1300 persone verranno vaccinate ogni giorno contro il Covid 19 nella splendida cornice de ...L’Oms dice che l’impennata di casi Covid in Europa è la più preoccupante da diversi mesi Il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Europa è aumentato fortemente nelle ultime cinque settimane e il V ...