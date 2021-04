Arrestata farmacista a Bergamo, ha falsificato ricette mediche per 800mila euro (Di giovedì 1 aprile 2021) Una farmacista della provincia di Bergamo è stata Arrestata per aver falsificato ricette mediche al fine di ottenere rimborsi per oltre 800mila euro. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Unadella provincia diè stataper averal fine di ottenere rimborsi per oltre. su Notizie.it.

