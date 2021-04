Archeologia | sabato al Cairo la grande parata che celebra 22 mummie reali**

Advertising

TerraDiPalma : RT @Archeologi: #remind #ANApartecipa Ciclo di seminari 'Teoria e pratica dell'archeologia professionale' a cura di #ANA per #UniBas L’app… - pasraicaldo : RT @DeuringerEnrico: AL MAV I TOUR VIRTUALI DELL'ARCHEOLOGIA Sabato 27 marzo ore 18.00: ERUZIONI VESUVIANE – un viaggio virtuale a Pompei e… - VicinanzaL : RT @DeuringerEnrico: AL MAV I TOUR VIRTUALI DELL'ARCHEOLOGIA Sabato 27 marzo ore 18.00: ERUZIONI VESUVIANE – un viaggio virtuale a Pompei e… - DeuringerEnrico : RT @DeuringerEnrico: AL MAV I TOUR VIRTUALI DELL'ARCHEOLOGIA Sabato 27 marzo ore 18.00: ERUZIONI VESUVIANE – un viaggio virtuale a Pompei e… - cirocacciola : RT @DeuringerEnrico: AL MAV I TOUR VIRTUALI DELL'ARCHEOLOGIA Sabato 27 marzo ore 18.00: ERUZIONI VESUVIANE – un viaggio virtuale a Pompei e… -

Ultime Notizie dalla rete : **Archeologia sabato

SardiniaPost

Si è tenutoun nuovo appuntamento con i laboratori diurbana organizzati dal Gruppo Archeologico Krotoniate , nell'ambito del vasto programma del progetto Biblioteca Casa di Quartiere "...Renzo Bozzano, l'uomo di Albenga di cui si erano perse le tracceè ritornato a casa. A dare l'annuncio su Facebook il figlio che nella giornata di ieri aveva ... pioniere dell'in ...La chiusura dell’area mette in difficoltà gli assegnatari degli orti sociali, oltre al comitato per il recupero. L’ordigno sarà tolto e fatto brillare entro Pasqua ma per ora resta nell’ex fabbrica so ...Si è tenuto sabato un nuovo appuntamento con i laboratori di archeologia urbana organizzati dal Gruppo Archeologico Krotoniate, nell’ambito del vasto programma del progetto Biblioteca Casa di Quartier ...