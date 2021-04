AP Wireless Italia, nuovo investimento sulle centraline Tim (Di giovedì 1 aprile 2021) Continua a puntare sulle centraline Tim Ap Wireless Italia, società parte del gruppo Radius Global Infrastructure che si occupa di investimenti in infrastrutture di telecomunicazione - data center, tralicci, centrali di fibra ottica, apparati per il 5G - e da circa due anni è attiva nel nostro Paese. Secondo Radiocor la società guidata da Carlo Ramella, ex direttore operativo di Ei Towers, ha infatti effettuato un secondo investimento in un portafoglio di immobili affittati a Tim rilevando da Central Sicaf, controllata al 51% da Covivio, otto centrali per 60 milioni di euro: nell'operazione Bnp Paribas ha svolto il ruolo di advisor. Già lo scorso dicembre Ap Wireless Italia aveva investito 60 milioni per acquisire altre cinque centraline Tim nelle ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 aprile 2021) Continua a puntareTim Ap, società parte del gruppo Radius Global Infrastructure che si occupa di investimenti in infrastrutture di telecomunicazione - data center, tralicci, centrali di fibra ottica, apparati per il 5G - e da circa due anni è attiva nel nostro Paese. Secondo Radiocor la società guidata da Carlo Ramella, ex direttore operativo di Ei Towers, ha infatti effettuato un secondoin un portafoglio di immobili affittati a Tim rilevando da Central Sicaf, controllata al 51% da Covivio, otto centrali per 60 milioni di euro: nell'operazione Bnp Paribas ha svolto il ruolo di advisor. Già lo scorso dicembre Apaveva investito 60 milioni per acquisire altre cinqueTim nelle ...

