Anticipazioni Amici 20, terza puntata: una eliminazione choc ed ecco chi sono i due allievi al ballottaggio (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è appena conclusa la registrazione della terza puntata del serale di Amici 20. A seguire tutte le Anticipazioni dalla pagina Le Emily di Amici: Tommaso eliminato. Rosa e Deddy in ballottaggio. IN AGGIORNAMENTO Che ne pensate di queste Anticipazioni della terza puntata di Amici 20? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è appena conclusa la registrazione delladel serale di20. A seguire tutte ledalla pagina Le Emily di: Tommaso eliminato. Rosa e Deddy in. IN AGGIORNAMENTO Che ne pensate di questedelladi20? L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

Hazzabbracciami : Scioccata dalle anticipazioni di amici - sapphiclaIisa : faccio finta di non aver letto le anticipazioni di amici o prendo il treno per andare personalmente a castrare i tre giudici - middleton____ : Io dopo aver letto le anticipazioni di amici. - elisaaiocco : RT @MomentiTrash: Io che non so se seguire l’isola o le anticipazioni di amici: #Amicispoiler #amici20 #isola - ibimbidigiulia : DOPO AVER LETTO LE ANTICIPAZIONI DI AMICI (clown), mi GODO L’isola #tommasozorzi -